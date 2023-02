Klimaprotest-Welle vor Schloss Schönbrunn fortgesetzt

Dutzende Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" und von Parents for Future haben am Dienstag in der Früh den Verkehr vor dem Schloss Schönbrunn in Wien-Hietzing blockiert, indem sie sich teils mit einer Hand auf die Fahrbahn klebten. Die Polizei begann gegen 8.00 Uhr mit der Auflösung des unangemeldeten Protests. Der Verkehr wurde währenddessen umgeleitet.

SN/APA/EVA MANHART/EVA MANHART Klima-AktivistInnen vor dem Schloss Schönbrunn aktiv