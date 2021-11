Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hat die Landeshauptleute von Salzburg und Oberösterreich, Wilfried Haslauer und Thomas Stelzer (beide ÖVP), zu einem Krisengipfel am Mittwochnachmittag (16.30 Uhr) geladen. Grund dafür sei der dramatische Anstieg der positiven Coronafälle besonders in diesen Bundesländern, sagte der Minister am Mittwoch nach dem Ministerrat. Den Gesprächen selbst wollte Mückstein nicht vorgreifen. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden.

Es war am Mittwoch um 14.30 Uhr als der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer aus dem Landtagssitzungssaal in Richtung seines Büros eilte. Auf die Frage, ob es einen regionalen Lockdown für Salzburg geben werde, antwortete Haslauer: "Ich weiß es nicht. Ich muss nun zu einer Videokonferenz mit dem Bundeskanzler und dann zu einer mit dem Gesundheitsminister."

Und dieser hatte zu Mittag von einer dramatischen Situation in den beiden Bundesländern Salzburg und Oberösterreich berichtet. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt in Oberösterreich bei 1.173,5, in Salzburg bei 933.

"Wir müssen klar und umfassend handeln", appellierte Mückstein an die Verantwortlichen. Er habe "überhaupt kein Verständnis dafür", dass in den beiden Bundesländern trotz der rasant steigenden Infektionen nicht auch am Wochenende massiv getestet und geimpft werde, sagte Mückstein in Anspielung auf das vergangene Wochenende. Das PCR-Test-Chaos zog allerdings nach sich, dass das Land Salzburg ein neues "Landeslabor" mit den Analysen beauftragte.

Christian Pucher, Sprecher von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), zeigt sich verwundert über die Aussagen des Gesundheitsministers, der für Salzburg und Oberösterreich ersten Informationen nach einen Lockdown fordere. Die Länder hätten für Mittwoch Mückstein um ein Abstimmungsgespräch gebeten. Dabei wollte man darüber reden, was auf der einen Seite der Bund und auf der anderen Seite die Länder alles an Maßnahmen setzen könnten, um gerade einen Lockdown zu vermeiden, hieß es aus dem Büro des Landeshauptmanns. Bis dahin gebe es sicher noch einige Zwischenschritte. Auf jeden Fall habe der Gesundheitsminister die Kompetenzen, regionale Lockdowns zu verhängen.

Die Meldung eines möglichen Lockdowns für Salzburg und Oberösterreich poppte akkurat in jener Salzburger Landtagssitzung auf, in der Landeshauptmann Haslauer sich mit einem Misstrauensantrag der FPÖ wegen der Coronasituation im Land konfrontiert sah.

Rein formell bräuchte man die Zustimmung der beiden Landeshauptleute nicht. Mückstein könnte strengere Maßnahmen bis hin zu einem Lockdown auch in einzelnen Regionen oder Bundesländern verordnen. Aber im Gesundheitsministerium weiß man: "Die strengsten Maßnahmen helfen nichts, wenn sie in den betroffenen Gebieten nicht mitgetragen werden." Auch beim "Ostlockdown", der im Frühjahr 2021 Wien, Niederösterreich und das Burgenland betroffen hatte, verhandelte der damalige Gesundheitsminister Rudolf Anschober mit den Landeschefs aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland nächtelang, um die Maßnahmen gemeinsam zu tragen.

Schulen und Kindergärten bleiben offen

Aus dem Bildungsministerium heißt es, dass die Schulen in jedem Fall offen bleiben sollen. Allerdings könnten bald strengere Maßnahmen gelten. Am Donnerstag steht wie jede Woche die Entscheidung über den Ablauf des Schulbetriebs an. Erstmals dürfte ab nächster Woche in einigen Bundesländern die Risikostufe drei gelten - das bedeutet, dass zusätzlich zu den bisherigen Maßnahmen alle Schüler bzw. Lehrer an Oberstufen auch im Unterricht Maske tragen müssen und Schulveranstaltungen wie Wandertage und Unterrichtsangebote mit externen Partnern nicht mehr durchgeführt werden. Elternsprechtage müssten digital stattfinden.

Covid-19-Prognose-Konsortium warnt

Mit den rasant steigenden Infektionszahlen und den damit verbundenen steten Zunahme an Covid-19-Patientinnen und -Patienten in den heimischen Spitälern rücke das Erreichen der systemkritischen Auslastung im intensivmedizinischen Bereich (ICU) näher. Davor warnt das Covid-19-Prognose-Konsortium in seiner am Mittwoch erstellten Kapazitätsvorschau. "Die Überschreitung der 33-prozentigen Auslastungsgrenze ist am 24. November in allen Bundesländern möglich", betonen die Experten.