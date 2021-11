Die Regierung ist am Sonntagvormittag mit den Bundesländern zusammengetroffen, um über Maßnahmen zur Eindämmung der stark steigenden Corona-Infektionszahlen zu beraten. Ein "Lockdown für Ungeimpfte" war bereits im Vorfeld angekündigt worden. Er soll am Montag in Kraft treten. Ob es darüber hinaus weitere Maßnahmen geben soll, berät die Regierungsspitze in einer Videokonferenz mit den Ländern seit ein paar Stunden. Verfolgen Sie hier ab circa 12.30 die Statements der Regierungsspitze.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Regierung und Länder beraten per Videokonferenz