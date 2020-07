Gesundheitsminister Rudolf Anschober wird am Donnerstag um 9 Uhr das Corona-Testprogramm präsentieren.

Pressekonferenz ab 9 Uhr:

Seit 1. Juli können sich in Österreich alle Tourismusmitarbeiter mit Gästekontakt freiwillig auf Covid-19 testen lassen. Das Testprogramm wird nach einem Pilotbetrieb auf ganz Österreich ausgerollt. 65.000 PCR-Abstriche können wöchentlich durchgeführt werden. Die Kosten übernimmt der Bund, bis Jahresende sollen 150 Millionen Euro bereit stehen. Das vorhergegangene Pilotprojekt wurde zunächst in fünf Regionen - Montafon (Vorarlberg), Wilder Kaiser (Tirol), Wachau (Niederösterreich), Spielberg (Steiermark) und Wörthersee (Kärnten) - sowie in weiterer Folge auch in Wagrain-Kleinarl durchgeführt. 5.000 Tourismusmitarbeiter wurden getestet - vier waren Covid-19-positiv.

Quelle: SN