Klaus Markstaller, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI), und Herwig Ostermann, Geschäftsführer der Gesundheit Österreich (GÖG), werden am Samstag um 13 Uhr über die aktuelle Situation hinsichtlich Spitalskapazitäten in Österreich sprechen. Verfolgen Sie die Pressekonferenz im Livestream.

Pressekonferenz ab 13 Uhr:

Mit 9.586 Corona-Neuinfektionen ist am Freitag wieder ein Höchstwert festgestellt worden. Die Zahl der Toten stieg binnen 24 Stunden um 53 auf 1.661, mehr als 3.900 Covid-19-Erkrankte wurden in Spitälern behandelt, 567 davon auf Intensivstationen. Mediziner und Pflegekräfte zeigten sich sehr besorgt, dass zehn Tage nach Inkrafttreten des Teil-Lockdowns keine Trendwende in Sicht ist.

So könnte die große Zahl von Corona-Patienten bald die Kapazitätsgrenzen der Vorarlberger Spitäler übersteigen. Die Situation sei "dramatisch", sagten die Verantwortlichen. Man sehe sich zu drastischen Schritten gezwungen und müsse den Regelbetrieb weiter einschränken. Man konzentriere sich nun ausschließlich auf Notfallmedizin und die Versorgung von Covid-19-Patienten, Triage in den kommenden Tagen sei "nicht auszuschließen." In Vorarlberg sind von den von 51 auf 63 aufgestockten Intensivbetten derzeit 46 belegt, 35 davon mit Covid-19-Patienten. Davon müssten 20 beatmet werden. Damit stünden noch 17 Intensivbetten für alle Patienten zur Verfügung, informierten die Krankenhausbetriebsgesellschaft (KHBG) und das Stadtspital am Freitag.

Auch das Pflegepersonal in den burgenländischen Spitälern stehe vor Herausforderungen. Insgesamt sei die Situation "belastend", sagte Dietmar Ochsenhofer, Betriebsratsvorsitzender im Krankenhaus Oberwart und Zentralbetriebsrat der KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten Ges.m.b.H.).

Um 13 Uhr am Samstag werden die Gesundheitsexperten Klaus Markstaller und Herwig Ostermann in einer Pressekonferenz über die Situation in den heimischen Spitälern informieren. Um 16.30 Uhr wird die türkis-grüne Bundesregierung schärfere Maßnahmen zur Eindemmung der Corona-Pandemie verkünden.

Quelle: SN/Apa