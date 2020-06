Nach dem runden Tisch zum Thema "Reisefreiheit" will die türkis-grüne Regierung am Vormittag weitere Lockerungen hinsichtlich der Grenzkontrollen bekannt geben. Es soll eine Öffnung zur italienischen Grenze geben, eine Einreise aus Schweden soll angeblich noch nicht so bald möglich sein. Der Livestream startet ab 10:45 Uhr.

SN/apa (dpa) Grenzkontrollen am Brenner sind derzeit noch intakt.

Pressekonferenz ab 10:45 Uhr: Die Bundesregierung will am Mittwoch eine weitere Reihe von Grenzöffnung beschließen. Bei einem Runden Tisch im Bundeskanzleramt könnte dem Vernehmen nach, die Öffnung der Grenzen zu mehr als zwei Dutzend europäischen Staaten - darunter die Urlaubsländer Italien und Griechenland - ab dem 16. Juni beschlossen werden. Die Verordnung der Einreisebeschränkungen läuft am 15. Juni um Mitternacht aus und dürfte für die meisten europäischen Länder wohl nicht verlängert werden. Ein Reisen wäre dann ab 16. Juni um 00.00 Uhr ohne Auflagen bei der Rückkehr - wie einem negativen Coronatest oder einer 14-tägigen Heimquarantäne - möglich. Das Außenministerium bestätigte am Dienstag offiziell nur die geplante Öffnung der Grenze zu Kroatien zu diesem Datum. Zuvor hatte der kroatische Regierungschef Andrej Plenkovic via Twitter verkündet, dass er mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einem Telefonat vereinbart habe, "dass die österreichische Regierung morgen eine Entscheidung zur Aufhebung von Restriktionen für Personenverkehr zwischen Kroatien und Österreich ab Mitte Juni treffen wird." Die Grenzöffnung zu den anderen Ländern werde am Mittwoch endgültig bei dem Treffen von Alexander Schallenberg (ÖVP) mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), Innenminister Karl Nehammer und Europaministerin Karoline Edtstadler (beide ÖVP) im Bundeskanzleramt beschlossen, hieß es aus dem Außenministerium. Dem Vernehmen nach dürften ab dem 16. Juni Reisen in die meisten europäischen Länder wieder möglich sein. Auch die Einreisebeschränkung gegenüber Italien, das seit Wochen Druck auf Österreich für eine rasche Grenzöffnung macht, dürften fallen. Verlängert werden dürften nach ersten Informationen aber die Einreisebeschränkungen für Reisende aus Schweden. Quelle: SN/Apa