Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Lukas Weseslindtner (Virologe an der Medizinischen Universität Wien) sprechen ab 9 Uhr über Antikörpertests, deren Qualitätssicherung und Anwendungsgebiete als weiteren Teil der Teststrategie gegen die Verbreitung der Coronaviruspandemie.

Pressekonferenz ab 9 Uhr:

Zahl der Infizierten sinkt weiter - Salzburg nach wie vor ohne neuen Fall

Die Zahl der akut am Coronavirus erkrankten Menschen in Österreich sinkt weiter. Mit Stand Donnerstag 8 Uhr sind 1069 Personen an dem Virus erkrankt, insgesamt wurden seit Ausbruch der Pandemie 15.980 positiv getestet. Setzt sich die positive Entwicklung fort, dann dürften schon in wenigen Tagen weniger als 1.000 Personen mit dem Virus infiziert sein. In Wien sind 539 Personen an dem Coronavirus erkrankt, dahinter folgt mit großem Abstand die Steiermark mit 193 Fällen. Seit mehr als einer Woche gibt es keine neuen bestätigten Fälle im Bundesland Salzburg. Auch in Ischgl, einer der Coronavirus-Hot-Spots in Österreich, gab es keinen neuen Fall mehr. 55 Intensivbetten sind derzeit belegt, demnach sind 979 Betten bundesweit frei. "Man muss schon sagen, dass wir den ersten Teil unserer 'Hausaufgabe' bravourös erfüllt haben", sagte der Infektiologe Florian Thalhammer (MedUni Wien/AKH) am Mittwoch in einer Online-Ärztefortbildung über die erfolgreiche Strategie Österreichs im Kampf gegen die Pandemie.

Quelle: SN