Die ersten Demonstrationen fanden in Neuseeland statt. Trotz des tiefsitzenden Schocks über die Attentatwelle der vergangenen Nacht gingen tausende Schüler auf die Straße, um raschere Schritte gegen den Klimawandel zu fordern. 30 Demonstrationen waren in dem Pazifikstaat angekündigt. Weltweit sollen heute mehr als 1700 Kundgebungen unter dem Motto "Fridays For Future" stattfinden, 200 sind allein in Österreich geplant.

Symbolfigur der Protestwelle ist die 16-jährige schwedische Schülerin Greta Thunberg, die seit vielen Wochen freitags für den Kampf gegen den Klimawandel demonstriert, statt zur Schule zu gehen. Sie ist inzwischen zu einer Ikone für Klimaschützer rund um die Welt geworden und soar für einen Nobelpreis nominiert. In Österreich haben die Demonstration auch eine Debatte über das Fernbleiben der Schüler vom Unterricht ausgelöst.