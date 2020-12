39.154 Mitarbeiter des Innenministeriums sind in diesen Tagen zur Teilnahme an den Corona-Massentests aufgerufen. Am Freitag zieht Minister Karl Nehammer eine Zwischenbilanz - zu sehen hier ab 10 Uhr im Livestream!

SN/bmi/alexander tuma Eine Polizistin beim Test im Innenministerium in Wien.