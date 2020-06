Nach dem runden Tisch im Bundeskanzleramt hat die türkis-grüne Regierung weitere Lockerungen hinsichtlich der Reisefreiheit bekannt gegeben. Österreich öffnet seine Grenzen für Personen aus 31 Ländern - Schweden, Großbritannien, Spanien und Portugal zählen nicht dazu.

Pressekonferenz nach Pressefoyer ab 12 Uhr:

Bei einem Runden Tisch im Bundeskanzleramt wurde die Öffnung der Grenzen zu 31 europäischen Staaten verkündet - darunter auch die Urlaubsländer Italien und Griechenland. Dies gelte ab dem 16. Juni, wie Außenminister Schallenberg (ÖVP) am Mittwoch bekannt gab.

Als Basis für diese Entscheidung dienen die positiven epidemiologischen Grundvoraussetzungen, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). "Weltweit ist die Situation aber noch dramatisch", betont er. 7,2 Millionen Menschen sind bisher erkrankt, davon sind 411.000 Menschen verstorben. Lateinamerika und Afrika würden momentan die meisten Zuwüchse aufweisen. "Hier zeichnet sich noch keine Abflachung ab. In Österreich und Europa ist die Situation aber deutlich besser."

Die aktuell geltende Verordnung der Einreisebeschränkungen läuft daher am 15. Juni um Mitternacht aus und wird für die meisten europäischen Länder nicht verlängert. Ausnahmen sind Großbritannien, Spanien, Portugal und Schweden. Tagtäglich würden die Daten der Nachbarländer beobachtet und in 14-Tage-Schritten evaluiert, sagt Anschober. Durch die steigende Anzahl an Neuerkrankungen könne man für Schweden noch keine Grenzöffnung erteilen. "Ich hätte mir gewünscht, dass dieser sympathische, offene Weg mit der Krise umzugehen, Erfolg hat, aber das ist leider nicht der Fall."

Bereits am Dienstag wurde die geplante Öffnung der Grenze zu Kroatien bestätigt. Zuvor hatte der kroatische Regierungschef Andrej Plenkovic via Twitter verkündet, dass er mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einem Telefonat vereinbart habe, "dass die österreichische Regierung morgen eine Entscheidung zur Aufhebung von Restriktionen für Personenverkehr zwischen Kroatien und Österreich ab Mitte Juni treffen wird."

Quelle: SN/Apa