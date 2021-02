Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und und Peter Lehner (Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger) informieren in einer Pressekonferenz am Freitag über den e-Impfpass in Zusammenhang mit der Corona-Schutzimpfung. Verfolgen Sie die Pressekonferenz ab 11.45 Uhr hier im Livestream!

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) spricht am Freitag in einer Pressekonferenz über den e-Impfpass.