Die Expertenkommission zur Untersuchung des Corona-Krisenmanagements Tirols in Sachen Ischgl und Co. präsentiert am Montag im Haus der Musik in Innsbruck ihren Bericht. Seit Anfang Juni hatte die sechsköpfige Kommission unter dem Vorsitz des ehemaligen Vizepräsidenten des Obersten Gerichtshofes in insgesamt vier mehrtägigen Sitzungen 53 Auskunftspersonen angehört. Verfolgen Sie die Pressekonferenz hier ab etwa 12.55 Uhr im Livestream!

SN/APA (Symbolbild/Archiv)/JAKOB GR Die Vorfälle in dem Wintersport-Hotspot sorgten für Schlagzeilen