Gesundheitsminister Anschober (Die Grünen) spricht gemeinsam mit der Sprecherin der Coronakommission Daniela Schmid über die aktuelle Schaltung der Corona-Ampel. Verfolgen Sie die Pressekonferenz hier im Livestream ab etwa 10.55 Uhr!

Coronakommission stellt sechs Bezirke auf Orange

Die Coronakommission hat in ihrer Sitzung vom Donnerstag sechs Bezirke neu auf Orange gestellt und sieht daher in diesen Bezirken ein hohes Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Unter den Bezirken mit hohem Risiko befindet sich erstmals auch die Kärntner Region Hermagor, wegen eines im Zuge eines Almabtriebs entstandenen Clusters. Außerdem wurden Neusiedl am See im Burgenland, Sankt Pölten Stadt, Mistelbach und Scheibbs in Niederösterreich sowie Hallein in Salzburg von Gelb auf Orange hochgestuft.

Corona-Ampel: Drei Bezirke werden herabgestuft

Positive Nachrichten gab es für drei Bezirke: Kufstein in Tirol weist laut Kommission nur mehr ein mittleres Risiko auf und wurde von Orange auf Gelb herabgestuft. Eferding in Oberösterreich und Deutschlandsberg sind nun wieder grün statt bisher gelb. Für alle anderen Bezirke blieb die Einschätzung unverändert.

Quelle: SN