Die Regierung hat am Dienstagnachmittag weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus bekanntgegeben. Die Maskenpflicht, die momentan in den öffentlichen Verkehrsmitteln und in den Arztpraxen galt, wird nun ausgeweitet. Ab Freitag gilt es wieder, auch in Supermärkten, Postämtern und Banken, den Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

"Der deutliche Anstieg an Corona-Infektionen in Österreich haben den Ausschlag gegeben", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei der Pressekonferenz. Deshalb gab die Regierung am Dienstag eine erneute Maskenpflicht in den Supermärkten bekannt. Damit sollen Personen, die der Risikogruppe angehören, geschützt werden. "Wir sind überzeugt, dass wir jetzt bei diesem leichten Anstieg der Infektionszahlen schon etwas tun können. Es ist aber noch nicht dramatisch", sagte auch Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Die Masken würden auch das Problem-Bewusstsein wieder verstärken. Appell von Kurz: "Bitte unterlassen Sie Reisen im Sommer in die Balkanregion" Weiters appellierte Kurz an ein Unterlassen von Reisen in die Balkanregion. Aufgrund der Rückkehrenden aus dieser momentan sehr belasteten Region haben sich Cluster gebildet. Um auch in diesem Bereich die Infektionsrate einzudämmen, gab Kanzler Kurz verschärfte Grenzkontrollen bekannt. Diese werden gemeinsam mit den Gesundheitsbehörden durchgeführt. Ab Freitag ist die Einreise aus Risikogebieten nur noch mit einem negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, erlaubt. Dieser muss aus zertifizierten Laboren stammen. Livestream ab 14:55 Uhr Auch die Quarantäneüberwachung soll verschärft werden. Hält man die Quarantäne nicht ein und ist nicht infiziert, muss man bis zu 1450 Euro Strafe rechnen. Bei einer Infektion und Nichteinhaltung der Quarantäne werde laut Innenminister Karl Nehammer die Staatsanwaltschaft eingeschalten. Kirchen und Religionsgemeinschaften mit Bezug zu Risikogebieten im Ausland drängt man zu einer generellen Maskenpflicht. Jene mit positiven Fällen sollen geschlossen werden. Quelle: SN