Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) geben am Donnerstagnachmittag im Bundeskanzleramt eine Pressekonferenz zu der ab Februar 2022 in Österreich geplanten Corona-Impfpflicht. Mit dabei am Podium ist NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger. Bei dem Termin wird es wohl um die Einigung auf den entsprechenden Gesetzesentwurf gehen, der noch Ende dieser Woche in Begutachtung gehen soll.

SN/APA/dpa-Zentralbild/Patrick Pleu Ab Februar 2022 soll in Österreich eine Corona-Impfpflicht gelten