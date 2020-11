Noch härtere Ausgangsbeschränkungen, die Schulen sperren zu, dazu geschlossene Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe: Die Bundesregierung verlautbart die neuen Coronaregeln. Verfolgen Sie die Regierungs-Pk im Livestream.

Einige der wichtigsten Maßnahmen im Überblick

Ausgangsbeschränkungen gelten für den gesamten Tag

abseits der eigenen Haushaltszugehörigen darf man künftig nur mehr den Lebenspartner, "einzelne engste Angehörigen" bzw. "einzelne wichtige Bezugspersonen" treffen

es gibt Ausnahmen, aufgrund derer man außer Haus gehen darf, etwa die "Erfüllung familiärer Pflichten", religiöse Gründe, berufliche Zwecke, Ausbildungen oder körperliche wie psychische Erholung

Schulen und Kindergärten werden geschlossen; bei Bedarf können Kinder aber betreut werden

die Geschäfte werden weitgehend geschlossen, Ausnahmen gelten etwa für Apotheken, Lebensmittelgeschäfte, Banken

auch Dienstleister wie Friseure und Fußpfleger müssen schließen

in Krankenanstalten und Altenheimen ist nur noch ein Besuch pro Woche und Patient möglich - und das auch nur, wenn der Erkrankte oder Verletzte mehr als sieben Tage aufgenommen wird

die Maßnahmen gelten ab Dienstagmitternacht - und zumindest bis 6. 12.

Die Pressekonferenz:

Bundeskanzler Sebastian Kurz sprach davon, dass "Nachschärfungen nötig sind", damit das Gesundheitssystem nicht überfordert werde und das Land im Dezember wieder langsam hochfahren werden könne. Ein knapp dreiwöchiger Lockdown inklusive Schließung von weiten Teilen des Handels, von Dienstleistungsbetrieben und der Schulen wie Kindergärten sei der gewählte Ausweg. Israel etwa habe dadurch die gröbsten Probleme lösen können. Kurz' dringlicher Appell: "Vermeiden Sie Kontakte." Man sollte nur Personen aus dem eigenen Haushalt treffen. Wer in einem Einzelhaushalt lebt, soll eine Kontaktperson definieren. "Je konsequenter wir die Maßnahmen durchziehen, desto kürzer werden wir sie brauchen", schloss der Kanzler. Am 7. Dezember sollen - nach Plan - Pflichtschulen und Handel wieder geöffnet werden.

Auch Vizekanzler Werner Kogler führte aus, dass die bisher gesetzten Maßnahmen nicht gereicht haben und bittet die Österreicherinnen und Österreicher um Mithilfe - bei dieser "Zumutung". Niemand sei gewappnet davor, auf einer Intensivstation zu landen. Und in diesen soll auch weiter für jede Patientin und jeden Patienten ein Bett frei sein. Auch Kogler appelliert: "Bleiben Sie bitte zu Hause, reduzieren Sie Ihre physischen Kontakte." Zudem weist der Vizekanzler auf die Möglichkeit hin, bei Bedarf Kinder dennoch in schulische Betreuung geben zu können. Und er kündigt Wirtschaftshilfen für den Handel an: Diese würden irgendwo zwischen 20 und 60 Prozent liegen; Details würden noch verkündet. Zum Abschluss forderte der Vizekanzler dazu auf, sich trotz aller Widrigkeiten zu bewegen. Ein solcher Appell kam am Freitag auch schon von einem führenden Salzburger Mediziner.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober sprach davon, dass die zweite Welle "härter und dynamischer" sei als die erste. Auch deshalb müsse man nun die "Notbremse" Lockdown ziehen. Eine solche habe etwa auch in Tschechien gefruchtet. Man wisse indessen, wieso die Zahlen gestiegen sind: Der Bewegungsradius der Österreicherinnen und Österreicher habe sich nicht, wie im Frühjahr, deutlich verringert. Aber Anschober ist sich sicher: "Wir werden das Virus wieder eindämmen." Die Ziele seien, den Reproduktionsfaktor auf zumindest 0,9 zu senken, eine stabile Lage im Dezember zu erreichen - und vielleicht dann sogar "ein Weihnachten wie früher" feiern zu können.

Der Lockdown braucht neuerlich die Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalrats. Die Ausgangsregeln sowie die Bestimmungen für den Veranstaltungsbereich müssen dort nach zehn Tagen auch wieder bestätigt werden, daher werden sie formal vorerst nur bis 26. November gelten.

Liveblog zum Lockdown: