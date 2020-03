Frauenministerin Susanne Raab und Justizministerin Alma Zadic verkünden um 11 Uhr ein neues Paket gegen häusliche Gewalt. Verfolgen Sie die Pressekonferenz hier im Livestream!

Jede fünfte Frau wurde schon einmal Opfer von häuslicher Gewalt. Die Ausgangsbeschränkungen in Zeiten der Coronakrise lassen befürchten, dass die Zahlen weiter steigen. Bei der Notrufnummer "Rat auf Draht" laufen schon jetzt die Telefone heiß: Sehr viele verunsicherte Eltern, Kinder oder Jugendliche meldeten sich, informierte das SOS-Kinderdorf in einer Aussendung. Was die österreichische Bundesregierung gegen häusliche Gewalt tun will, erfahren Sie hier ab 11 Uhr.

Quelle: SN