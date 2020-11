Am Nachmittag um 16.30 Uhr will die Regierung weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verkünden. Die Frage, die bis zuletzt in der Regierungsspitze diskutiert wurde: Wie scharf sollen die Maßnahmen sein? Bekannt ist nun, dass die Ausgangsbeschränkungen verschärft werden - und soziale Kontakte stark eingeschränkt werden sollen. Schulen, Handel und Dienstleister stehen vor der Schließung.

Pressekonferenz ab 16.30 Uhr:

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudolf Anschober (beide Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) werden Samstagnachmittag an die Öffentlichkeit treten, um neue Restriktionen zu verkünden. Es wird sich um einen harten Lockdown handeln, Österreich wird also ähnlich radikal heruntergefahren wie im März zu Beginn der Pandemie. Das war der neuen Corona-Verordnung, die den SN vorliegt, bereits im Vorfeld zu entnehmen. Die Entscheidung zum neuen harten Lockdown, so hörte man aus Regierungskreisen, sei diesmal wesentlich schwieriger zu treffen gewesen als im Frühjahr. Die Gespräche zwischen ÖVP und Grünen waren hart, vor allem in der Schulfrage prallten die Meinungen aufeinander. Die ÖVP, vor allem der Bundeskanzler, waren für einen Total-Lockdown, die Grünen wollten die Pflichtschulen offen halten. Die neuen Maßnahmen sollen am Dienstag um null Uhr in Kraft treten und zumindest bis 6. Dezember gelten.

Ausgangssperre

Die Ausgangsbeschränkungen, die derzeit nur in der Nacht gelten, werden ab kommendem Dienstag auf den ganzen Tag ausgedehnt. Das geht aus dem Verordnungsentwurf hervor. Klarer und strenger definiert werden die Ausnahmen für das Verlassen des eigenen Wohnbereiches. Abseits der eigenen Haushaltszugehörigen darf man künftig nur mehr den Lebenspartner, "einzelne engste Angehörigen" bzw. "einzelne wichtige Bezugspersonen" treffen.

Auch die Betreuung bzw. Hilfeleistung für unterstützungsbedürftige Personen sowie die "Ausübung familiärer Rechte und Erfüllung familiärer Pflichten" ist gestattet. Ebenfalls unter die Ausnahme "notwendige Grundbedürfnisse" fällt die Versorgung mit Grundgütern des täglichen Lebens (Einkäufe) und die Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen. Auch Wege zur Deckung des Wohnbedürfnisses sowie religiöse Gründe (Friedhofsbesuche oder "individuelle Besuche von Orten der Religionsausübung") sind davon umfasst, auch die Tier-Versorgung wird explizit erwähnt.

Weiterhin raus darf man auch zur Ausübung von beruflichen Zwecken sowie zu Ausbildungen. Der Aufenthalt im Freien zur körperlichen und psychischen Erholung ist wie schon im Frühjahr möglich (die Regierung nannte in der Vergangenheit etwa Sport oder Spaziergänge als Beispiele). Auch für unaufschiebbare Behörden- oder Gerichtsgänge sowie zur Abwendung von unmittelbaren Gefahren darf man sein Zuhause verlassen.

Fahrgemeinschaften

Die gemeinsame Benützung von Kraftfahrzeugen durch Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ist nur zulässig, wenn in jeder Sitzreihe einschließlich dem Lenker nur zwei Personen befördert werden. Gleiches gilt auch für Taxis und taxiähnliche Betriebe sowie an Bord von Luftfahrzeugen, welche nicht als Massenbeförderungsmittel gelten. Zusätzlich ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Schulen

Nicht enthalten ist in diesem Entwurf der Schulbereich, der vom Bildungsministerium mit einer eigenen Verordnung geregelt werden soll. Dieser liegt zwar noch nicht vor, es soll aber schon fix sein, dass alle Schulen ebenfalls bis inklusive 6. Dezember auf Fernunterricht umstellen. Damit hätte sich Kanzler Kurz durchgesetzt, der bereits die Schulschließung gefordert hatte. Wobei es sich nicht wirklich um "Schließungen" im wörtlichen Sinne handelt. Die Tore der Schulen bleiben offen, damit Eltern bei Bedarf ihre Kinder zur Betreuung bringen können. Das war auch im Frühjahr so.

Das Bildungsministerium, das im Gegensatz zum Kanzleramt gegen Schulschließungen ist, legte Alternativkonzepte für ein "freiwilliges Homeschooling" auf den Tisch: Diesem Konzept zufolge würde der Pflichtschulunterricht weiter in Präsenz erfolgen, doch die Eltern könnten ihre Kinder auf freiwilliger Basis aus den Klassenverbänden nehmen. Ebenfalls überlegt wurde im Vorfeld, ob nur die Unterstufen nach Hause geschickt werden und Kindergärten plus Volksschulen offen bleiben. Das Tauziehen um die Schulschließungen dauerte den ganzen Freitag an. Dagegen machten die Opposition, die Grünen, die Länder und die Wirtschaft mobil. Bundeskanzler Kurz hingegen betont seit Wochen, dass er zur Verlagerung des Unterrichts nach Hause aus Pandemiegründen keine Alternative sieht. Die hohe Zahl an Neuinfektionen lasse keinen Spielraum zu. Auch wenn die Maßnahme laut Umfragen unpopulär ist.

Spitäler und Pflegeheime

Der Verordnungsentwurf für den erweiterten "Lockdown" bringt auch Einschränkungen in Krankenanstalten und Altenheimen. In Spitälern gab es zuletzt keine zahlenmäßigen Beschränkungen für Besuche. Nunmehr ist nur mehr ein Besuch pro Woche und Patient möglich - und das auch nur, wenn der Erkrankte oder Verletzte mehr als sieben Tage aufgenommen wird.

Ausnahmen gibt es für Schwangere. Sie dürfen bei Untersuchungen von einer Person begleitet werden. Das gilt auch für die Geburt und den Besuch danach. Ebenfalls andere Regeln vorgesehen sind für Minderjährige und unterstützungsbedürftige Personen. Sie können von zwei Personen in die Krankenanstalt begleitet und dort auch besucht werden. Mitarbeiter müssen einmal pro Woche einen Antigen- oder molekularbiologischen Test absolvieren. Ist dieser positiv, gibt es trotzdem eine Möglichkeit, dass sie im Einsatz bleiben, nämlich dann, wenn mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit vorliegt und aufgrund des CT-Werts von über 30 davon ausgegangen werden kann, dass keine Ansteckungsgefahr mehr besteht. Stehen nicht ausreichend Tests zur Verfügung, muss bei Patientenkontakt durchgehend eine höherwertige Maske getragen werden. Gleiches gilt für Beschäftigte in Pflegeheime.

Handel

In der Branche bereitet man sich auf die Schließung der Geschäfte vor. Wie im März sollen unter anderem Lebensmittelgeschäfte und Apotheken offen bleiben. Auch Banken, Postpartner und Handygeschäfte werden wohl offen bleiben dürfen. Wobei die Schließung des Handels angesichts des anlaufenden Weihnachtsgeschäfts einen massiven wirtschaftlichen Einschnitt bedeuten würde. In der Regierung gab es zuletzt auch Überlegungen, wonach nur große Einkaufszentren zusperren sollten, um Massenanstürme an Shoppingsamstagen zu vermeiden. Ein gewichtiges Gegenargument lieferte zuletzt der Verfassungsgerichtshof. Der hatte die Ungleichbehandlung von Geschäften bei den Öffnungsschritten im Frühjahr für gesetzeswidrig erklärt. Unternehmen mit mehr als 400 Quadratmetern Verkaufsfläche mussten damals länger geschlossen halten als kleinere Geschäfte. Das Höchstgericht sah die Ungleichbehandlung als nicht ausreichend gerechtfertigt.

Wie am Freitag aus Regierungskreisen verlautete, wird ein Entschädigungspaket für den Handel geschnürt. Dieses könnte ähnlich aussehen wie das Paket für die bereits seit zwei Wochen geschlossene Gastronomie. Diese soll bis zu 80 Prozent des entgangenen Umsatzes ersetzt bekommen. Diskutiert wird offenbar auch, ob man Produkte online oder telefonisch vorbestellen und dann im Geschäft abholen kann.



Dienstleistungen

Auch den Dienstleistungsbetrieben von den Friseuren bis zu den Fußpflegern droht, wie bereits im Frühjahr, die Schließung.

Sport

Offen blieb bis zuletzt, ob neben dem Amateursport auch der Profisport untersagt werden soll.

Der Lockdown braucht erneut die Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalrats. Die Ausgangsregeln und die Bestimmungen für den Veranstaltungsbereich müssen dort nach zehn Tagen auch wieder bestätigt werden, daher sollen sie vorerst nur bis 26. November gelten.

