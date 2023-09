Teichtmeister-Prozess: Angeklagter bekannte sich schuldig

Eine gute Hundertschaft an Polizei hatte lange vor Prozessbeginn, der für 9.45 Uhr angesetzt war, rund um das "Landl" Aufstellung genommen. Der Verkehr musste nicht umgeleitet werden, denn aufgrund des U-Bahn-Baues ist die gesamte Umgebung seit Jahren für Autos ohnehin kaum bis gar nicht passierbar. Als wäre das nicht schon genug, finden derzeit im Straflandesgericht Umbau- und Renovierungsarbeiten statt. Der Eingang in der Wickenburggasse, im Normalfall jener, wo die meisten Menschen ein- und ausgehen, war gesperrt.

Dennoch fand genau dort eine Demonstration selbsternannter Kinderschützer ein. Samt Galgen. Das mehr als zwei Meter hohe Gebilde, angeblich die Skulptur eines "anerkannten Künstlers", generierte am meisten Aufmerksamkeit. Die Sprecherin der Aktion erklärte auch gleich, dass es nicht darum gehe, den Angeklagten hängen zu wollen. Es sei mehr ein symbolischer Akt, der das Versagen von Politik und Justiz anprangert. Und man ärgere sich, so die Sprecherin, sehr über die mediale Darstellung. "Man rückt uns ins rechte Eck. Dabei sind wir nicht rechts."

Apropos rechts: Beim Eingang Landesgerichtsstraße posierten ebenfalls vier, fünf Personen mit Kinderschutz-Fähnchen und recht akkuraten Haarschnitten. Mit diesen geriet die andere Demonstranten-Gruppe (die mit dem Galgen) auch gleich in Streit. Viel mehr passierte aber nicht. Gegen 9.30 marschierte der Demo-Tross mit Trommeln und Pfeiferln Richtung Alserstraße, begleitet von Blaulicht und vielen Uniformierten. Vorbei auch an jenem Zusatzeingang ins Graue Haus am Frankhplatz, der extra für den großen Besucherandrang geöffnet wurde. Dieser hielt sich aber vorerst in Grenzen.

Die Verhandlung ist bis 13.00 Uhr anberaumt. Zeugen sind keine geladen. Teichtmeister drohen im Fall eines Schuldspruchs bis zu drei Jahre Haft.