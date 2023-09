Teichtmeister zu zwei Jahren bedingter Freiheitsstrafe verurteilt

Der Schauspieler Florian Teichtmeister wurde am Wiener Landesgericht wegen Sammlung und Bearbeitung von Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger zu zwei Jahren bedingter Freiheitsstrafe und zur Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum angeordnet. Unter Setzung einer fünfjährigen Probezeit bekam Teichtmeister das Urteil bedingt nachgesehen. Er nahm das Urteil an. Da die Staatsanwaltschaft keine Erklärung abgab, ist das Urteil nicht rechtskräftig.

Es gab nichts zu beschönigen. Und das tat Florian Teichtmeister am Dienstag vor Richter Stefan Apostol im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichtes auch nicht. Der Vorwurf: Mindestens 76.000 Dateien mit Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger soll der 43-jährige Schauspieler aus dem Internet (ab 2018 vorwiegend aus dem Darknet) heruntergeladen und teilweise auch bearbeitet haben. Wovon sich rund 47.000 auf Darstellungen von unmündigen Minderjährigen, der Rest auf mündige Minderjährige, also Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 bezieht. Teichtmeister selbst sprach von der "Verdichtung von Grauslichkeiten" und einer "Spirale der Abscheulichkeit".

Teichtmeister schuldig gesprochen

Das Urteil: Zwei Jahre bedingte Freiheitsstrafe. Auch die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischem Zentrum wird bedingt angeordnet. Der 43-Jährige bekommt sowohl die Haftstrafe als auch die Unterbringung im Maßnahmenvollzug unter Setzung einer fünfjährigen Probezeit bedingt nachgesehen. Mit der Entscheidung des Gerichts steht somit fest, dass Teichtmeister nicht ins Gefängnis muss. Auch die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum bleibt ihm erspart. Per Weisung wurden vom Gericht aber die Fortsetzung einer Psychotherapie und eine engmaschige fachpsychiatrische Behandlung angeordnet. Mit deren Hilfe soll Teichtmeister seine Pädophilie sowie seine Internet-Nutzung in den Griff bekommen. Zudem muss er alle zwei Monate dem Gericht unaufgefordert nachweisen, dass er keinen Alkohol und keine Drogen konsumiert. Auch Bewährungshilfe wurde angeordnet. Damit folgre der Senat den Ausführungen des psychiatrischen Sachverständigen Peter Hofmann.

Teichtmeister nahm das Urteil an und verzichtete auf jegliches Rechtsmittel. Da die Staatsanwaltschaft keine Erklärung abgab ist das Urteil nicht rechtskräftig.

Der Richter begründete das Urteil mit dem langen Deliktszeitraum und die große Menge heruntergeladener Daten. Ebenso habe die Menge der sichergestellten und einschlägigen Dateien gegen Teichtmeister gesprochen.

Mildernd sei zu berücksichtigen, dass Teichtmeister Ersttäter sei. Auch die soziale Vorverurteilung könne als Minderungsgrund gewertet werden, sagte der Richter.

Es waren überaus verstörende Momente, als der Vorsitzende des Schöffensenats Passagen aus Texten vorlesen ließ, die Teichtmeister zu Bildern verfasste, auf denen zehn- bis zwölfjährige Mädchen zu sehen sind, die teils gefesselt zum Geschlechtsverkehr gezwungen wurden. Zutiefst ordinär, herabwürdigend und gewaltdominiert ("pädo-sadistisch") die Wortwahl, die der Angeklagte wählte, um sich, wie er sagte, zusätzlich Erregung zu verschaffen. "Die Texte sind einfach schrecklich", sagte der Mime mit leiser, aber klarer Stimme und sichtlich betroffen vor Gericht.

Bereits ab 2008 verschaffte sich Teichtmeister Zugang zu einschlägigem Bildmaterial. 2019, in einer "Hochphase des Kontrollverlustes", die auch geprägt gewesen sei von übermäßigem Alkohol- und Kokainkonsum, habe er schließlich begonnen, die Bilder quasi zu kommentieren. Ein IT-Forensiker, der vor Gericht als Sachverständiger aussagte, sprach von rund 100 Dateien, die der Schauspieler auf diese Weise "ergänzte". Angesprochen auf sein Sexualverhalten im realen Leben meinte Teichtmeister, es sei stets unauffällig gewesen. Dennoch müsse es "unerfüllte Bedürfnisse" gegeben haben. Er habe jedoch niemals Kinder fotografiert oder sich mit eindeutigen Absichten genähert.

Eine erste "Spitze", in der sich Teichtmeister rund 5000 Fotos beschafft hatte, gab es bereits 2014. "Das soll in keiner Weise eine Ausrede sein, aber es kann sein, dass das mit einer Filmrolle korreliert, die ich damals gespielt habe." In dieser stellte Teichtmeister eine Person mit pädophiler Neigung da. Doch diese Phase sei nicht vergleichbar gewesen mit jener Eskalation in den Jahren 2020 und 2021. "Ich wollte erwischt werden. Es war eine Erleichterung", sagte der 43-Jährige. Auf die die Frage von Richter Apostol, ob er sich als pädophil bezeichne, antwortete Teichtmeister ohne zu zögern: "Ja." Seit rund zwei Jahren befinde er sich in Therapie. Die erste Sitzung habe einige Tage nach der polizeilichen Hausdurchsuchung stattgefunden.

Es folgte eine weitere Frage an den Schauspieler: "Wie soll es mit Ihnen weitergehen?" Er wünsche sich noch mehr Stabilität im Alltag, sagte Teichtmeister. "Und ein aufrechtes Arbeitsverhältnis, damit ich eine Tagesstruktur habe." Er habe eine Ausbildung zum Kulturmanager. "Ich hänge nicht der Vorstellung an, auf die Bühne zurückzukehren." Er könne sich sehr gut eine "organisatorische Funktion abseits der Bühne" vorstellen. "Ich nehme aber grundsätzlich jede Arbeit an, ich will dem Staat nicht auf der Tasche liegen." Dass es allerdings für Arbeitgeber schwer würde, ihn anzustellen, könne er sich gut vorstellen. Auch angesprochen auf die Demonstranten, die auch während der Verhandlung rund um das Gerichtsgebäude zogen, meinte der Angeklagte: "Ich befürchte umfangreiche Repressalien."

Bevor sich die Schöffen zur Beratung zurückzogen, kam noch Gerichtspsychiater Peter Hofmann zu Wort. Während für den ersten Teil seiner Analyse die Öffentlichkeit ausgeschlossen wurde, war für den zweiten Teil, die Gefährlichkeitsprognose, wieder Publikum zugelassen. Teichtmeister komme aus "lichten Höhen, einer erfolgreichen Gesellschaft", es gebe "viele belastende Faktoren" und die "Wahrscheinlichkeit, unter Druck wieder in Bewältigungsstrategien zu geraten", sei "sehr hoch". Die Voraussetzungen für eine Unterbringung im sogenannten Maßnahmenvollzug seien erfüllt, könnten aber "mit entsprechenden Weisungen" bedingt nachgesehen werden. Und die wären: psychiatrische Behandlung, Psychotherapie, Alkohol- und Drogenabstinenz sowie Bewährungshilfe.

In seinem Schlusswort bezeichnete Teichtmeister sein Handeln als "erschreckend". Er bereue ehrlich, was er getan habe. "Und ich entschuldige mich bei allen, die sich verraten fühlen - und bei meiner Familie, die jetzt einen hohen Preis dafür bezahlt."

Demonstranten trommelten gegen den Baulärm an

Bereits eineinhalb Stunden vor Prozessbeginn spielten sich rund um das Wiener Straflandesgericht teils skurrile Szenen ab. Vom Galgen bis hin zu Unstimmigkeiten unter den Demonstrierenden.

Sie mühten sich ab, sie holten alles aus sich heraus. Und dennoch ging die Demonstration für mehr Kinderschutz und härtere Strafen für Missbrauchstäter vor dem Wiener Landesgericht fast ein bisserl unter. Denn das Areal ist derzeit eine einzige, gigantische Baustelle. Die Stimmung war nur wenig aufgeheizt, eher mutete die Szenerie kurios bis bizarr an. Der wegen Besitzes und Herstellung Zehntausender Dateien mit Darstellungen von Kindesmissbrauch angeklagte Schauspieler Florian Teichtmeister befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Gerichtsgebäude. Dorthin wurde er noch vor 7.30 Uhr über den Hintereingang Wickenburggasse ohne öffentliches Aufsehen gebracht.

Eine gute Hundertschaft an Polizei hatte lange vor Prozessbeginn, der für 9.45 Uhr angesetzt war, rund um das "Landl" Aufstellung genommen. Der Verkehr musste nicht umgeleitet werden, denn aufgrund des U-Bahn-Baues ist die gesamte Umgebung seit Jahren für Autos ohnehin kaum bis gar nicht passierbar. Als wäre das nicht schon genug, finden derzeit im Straflandesgericht Umbau- und Renovierungsarbeiten statt. Der Eingang in der Wickenburggasse, im Normalfall jener, wo die meisten Menschen ein- und ausgehen, war gesperrt.