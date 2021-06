Das Mädchen aus Niederösterreich dürfte in einer Wohnung in Wien erstickt worden sein. Am Montagabend hat die Polizei zwei Verdächtige aus Afghanistan festgenommen. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und der Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl treten mit den neuen Erkenntnissen vor die Presse. Verfolgen Sie ihr Statement hier ab 10.25 Uhr im Livestream!

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Innenminister Karl Nehammer (Archivbild).

Die Pressekonferenz hier ab 10.25 Uhr im Livestream