Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten hat in Österreich die 3.000er-Marke überschritten. Sonntagmittag (Stand 12.00 Uhr) vermeldete das Gesundheitsministerium offiziell 3.151 Erkrankte. Neun Todesfälle gab es bisher zu beklagen.

Die meisten Covid-19-Fälle gibt es weiter in Tirol mit 636 erfassten Erkrankten, gefolgt von Oberösterreich mit 606. Aus den übrigen Bundesländern wurden aus Niederösterreich 433, aus Wien 389 positive Tests gemeldet. Es folgen die Steiermark (418), Vorarlberg (262), Salzburg (247), Kärnten (105) und das Burgenland (55). Mit 21.368 Testungen wurden innerhalb eines Tages knapp 3.000 zusätzliche durchgeführt.

Neun Todesfälle in Zusammenhang mit SARS-CoV-2 galten laut Ministerium als bestätigt. Vier in der Steiermark, drei in Wien und je einer in Oberösterreich und Niederösterreich.

Weiterer Todesfall in Kärnten - nach Beerdigung starker Anstieg an Fällen in Völkermarkt

Hinzu kommt nun aber ein weiteres Opfer: Am Samstag wurde auch der erste Corona-Todesfall in Kärnten verzeichnet. Ein 65-Jähriger mit Vorerkrankungen sei am Samstag am Klinikum Klagenfurt verstorben, erklärte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Sonntag in einer Pressekonferenz.

"Wir merken, dass erste Punkte des Maßnahmenpakets zu greifen beginnen", sagte Kaiser. Allerdings gab es in den vergangenen Tagen in Völkermarkt einen starken Anstieg. Der Grund dieser Ausbreitung sei nun bekannt: Ein Begräbnis am 6. März - noch vor Inkrafttreten der 100-Personen-Grenze - habe für eine starke Verbreitung des Coronavirus im Bezirk geführt. "Das zeigt, wie rasch eine Verbreitung passieren kann und wie notwendig und richtig die eingeleiteten Maßnahmen sind", sagt Kaiser.

Schallenberg: Notflüge nicht unbegrenzt

3.500 Österreicher wurden seit Beginn der Coronakrise aus dem Ausland zurückgeholt. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) appellierte bei einer Pressekonferenz am Sonntag an die Österreicher, die noch im Ausland sind, Eile an den Tag zu legen: "Diese Notflüge wird es nicht zeitlich unbegrenzt geben können", warnte Schallenberg. Eine neue Webseite soll die Heimreise erleichtern.

Der Luftraum in Tunesien soll beispielsweise ab Montag gesperrt werden. Zudem gebe es Österreicher, die den Ernst der Lage noch nicht erkannt hätten, da gebe es etwa Rückflüge, die abgesagt oder verschoben werden. "Auch gibt es Menschen, die aktuell immer noch ins Ausland fliegen", stellte Schallenberg fest, "das ist fahrlässig und grenzt an Unvernunft", sagte der Außenminister und erinnerte daran, dass sein Ministerium kein Reisebüro ist. "Wenn Sie nach Hause wollen, beeilen Sie sich. Jeden Tag werden weitere Grenzen dicht gemacht", unterstrich Schallenberg die Dringlichkeit. Ebenso rief er die Österreicher im Ausland dazu auf, sich nach Möglichkeit die Rückreise selbst zu organisieren.

Flüge werden in Kooperation mit Austrian Airlines (AUA), Lauda Motion und Level durchgeführt. AUA-Vorstandschef Alexis von Hoensbroech erinnerte bei der Pressekonferenz daran, dass nur die AUA in diesem Zusammenhang Fernflüge durchführt. Aktuell würden 130.000 Tonnen Schutzmaterial aus China nach Österreich gebracht werden. Für all diese Flüge sei die Arbeit von Freiwilligen immens wichtig.

Weltweit wurden bisher in Summe 307.280 bestätigte Fälle bekannt gegeben, 81.348 davon meldete China. 92.375 Menschen haben sich laut öffentlich verfügbaren Zahlen global wieder von Covid-19 erholt.

Quelle: APA