LKH Hartberg ab Montag wieder "im Netz"

Das steirische Landeskrankenhaus Hartberg wird sich am Montag, ab 7.00 Uhr, wieder in die Grundversorgung einklinken. Das teilte die Krankenanstaltengesellschaft KAGes am Samstag mit. Das Krankenhaus musste am 13. März den Betrieb einstellen, nachdem zwei Mitarbeiter des Spitals positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Das Spital stellte am 13. März den Betrieb ein