Lkw-Brand auf A23 in Wien-Favoriten: Sperre Richtung Norden

Auf der Südosttangente (A23) in Wien-Favoriten ist am Samstag gegen 14.30 Uhr ein Lkw in Brand geraten. Die Autobahn wurde beim Laaer-Berg-Tunnel in Fahrtrichtung Norden komplett gesperrt, berichteten Asfinag und ÖAMTC. Der Stau reichte in kurzer Zeit bis zum Knoten Inzersdorf zurück. Der brennende Lkw stand zwischen dem Laaer-Berg- und dem Absberg-Tunnel.

Die Auf- und die Abfahrt am Verteilerkreis Favoriten Richtung Norden wurden gesperrt und der Verkehr laut Asfinag großräumig über die Wiener Außenringschnellstraße (S1) und die Ostautobahn (A4) umgeleitet. Die Feuerwehr stand mit acht Fahrzeugen im Einsatz und bekämpfte den Brand unter Atemschutz, sagte Pressesprecher Lukas Schauer auf APA-Anfrage. Die Dauer des Einsatzes war noch offen. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Quelle: APA