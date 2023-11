Lkw-Felgenteile durchschlugen Windschutzscheibe von Pkw

Auf der Donauuferautobahn (A22) bei Stockerau (Bezirk Korneuburg) hat Donnerstagfrüh eine an einem Lkw gebrochene Felge die Windschutzscheibe eines Pkw durchschlagen und zwei Personen verletzt. Der 43-jährige Autofahrer aus dem Bezirk Hollabrunn wurde laut Polizei per Notarzthubschrauber in das AUVA-Traumazentrum Wien - Standort Meidling geflogen. Die 69 Jahre alte Beifahrerin aus dem Bezirk Korneuburg wurde in das Landesklinikum Korneuburg gebracht.

BILD: SN/APA/ARCHIV/HANS PUNZ Zwei Verletzte und Folgeunfall mit fünf Fahrzeugen