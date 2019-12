Ein Abfallbehandler aus Niederösterreich importiert große Mengen Müll. Die Grünen schlagen Umweltalarm und fordern ein Ende des "Mülltourismus". Ist die Aufregung übertrieben?

Battipaglia, südlich von Neapel gelegen, ist laut Routenplaner 1378 Kilometer von Hainfeld in Niederösterreich entfernt. Diese Strecke wird in Kürze eine Lkw-Flotte in Angriff nehmen. 300 Mal. Bis jene 7000 Tonnen Hausmüll, die in Battipaglia lagerten, zur Gänze im Gölsental ...