Lobau-Baustelle: Camp mit Gewalt geräumt

Umweltaktivisten hatten gegen die geballte Staatsmacht keine Chance: Bagger rissen das Zelt nieder, es gab ein Dutzend Festnahmen. Der Bau der Stadtstraße soll nun rasch beginnen.

Eine Hundertschaft an Polizeikräften marschierte Dienstag früh auf, um das Protestcamp von Umweltaktivisten auf der geplanten Stadtstraße in Wien-Donaustadt zu räumen. Parallel dazu fuhren Bagger auf, um die winterfesten "Unterkünfte" abzureißen. Waren zunächst nur zwölf Aktivisten an Ort und Stelle, die sich weigerten, das Baustellengelände freiwillig zu verlassen, so herrschte zu Mittag bereits Partystimmung unter den Besetzern. Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace, Global 2000 oder der WWF Österreich hatten über soziale Medien zu passivem Widerstand aufgerufen.

"Lobau ...