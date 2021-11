Lockdown für Wiens Bürgermeister "letzte Konsequenz"

Angesichts der weiterhin nach oben schnellenden Corona-Zahlen hat Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Mittwoch einen neuerlichen Lockdown als "letzte Konsequenz" bezeichnet. Es müsse "alles was nötig ist" getan und "fast alles in Kauf" genommen werden, um eine solche Situation zu verhindern, sagte Ludwig am Rande der Pressekonferenz vor der Eröffnung des 70. Städtetages in St. Pölten.

Ludwig will Lockdown unbedingt verhindern