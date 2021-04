Lockdown in Wien und NÖ vom Hauptausschuss bestätigt

Der "harte" Lockdown in Wien und in Niederösterreich wird wie angekündigt bis 2. Mai verlängert. Das wurde am Donnerstagabend vom Hauptausschuss des Nationalrats fixiert, berichtete die Parlamentskorrespondenz. Neben ÖVP und Grünen stimmte auch die SPÖ der mittlerweile zehnten Novelle zur geltenden COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung zu. Weiterhin Kritik an der Verordnung übten FPÖ und NEOS.

SN/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH Noch wird im Osten Österreichs nicht geöffnet