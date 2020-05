Lockdown war für Kinder sehr belastend

Der Lockdown während der Corona-Pandemie war für Österreichs Kinder und Jugendliche sehr belastend. Das ergab eine Online-Umfrage der Kinderfreunde unter Sechs- bis 15-Jährigen. Nicht einmal jedes zweite befragte Kind gab an, dass es ihm "eh gut" geht. Am meisten vermisst wurden Freunde. Die Mehrheit fand sich zwischen "es geht so" (43 Prozent), "nicht so gut" (zehn) oder "schlecht" (drei) ein.

SN/APA (dpa)/Sebastian Gollnow Kinder und Jugendliche von Krise stark betroffen