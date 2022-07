Löscharbeiten auf Bundesheer-Gelände in NÖ weiter im Gange

Die Löscharbeiten auf einem Bundesheer-Gelände im Raum Ebenfurth (Bezirk Wiener Neustadt) sind am Freitag weiterhin im Gang gewesen. Die Flammen waren am Mittwoch im Außenbereich eines als Munitionslager genutzten Areals ausgebrochen. Auch am Freitag standen Bundesheer, Feuerwehr und Hubschrauber im Einsatz, berichtete das Militärkommando NÖ. Trotz Regens in der Nacht mussten nach wie vor Glutnester bekämpft werden. Wann "Brand aus" gegeben werden kann, war nicht absehbar.

SN/APA/BEZIRKSPRESSETEAM BFKDO WR. Seit Mittwoch stehen Feuerwehr und Heer in Ebenfurth im Einsatz