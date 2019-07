Lokal in Linz ausgebrannt

In einem Lokal in Linz-Ebelsberg ist in der Nacht auf Montag ein Brand ausgebrochen. Eine Verpuffung rüttelte Bewohner des Nebenhauses wach, die auch um 1.33 Uhr die Feuerwehr riefen. Glasscherben waren weitläufig über die Straße verteilt, berichtete die Berufsfeuerwehr Linz in einer Presseaussendung. Zwölf Menschen mussten für rund zwei Stunden ihre Wohnungen verlassen.

SN/APA (BERUFSFEUERWEHR LINZ)/UNBEK Die Bewohner mussten für rund zwei Stunden ihre Wohnungen verlassen