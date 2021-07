Lokalaugenschein nach Tötungsdelikt in Tirol

Laut dem Verteidiger soll das spätere Opfer einst auch den Vater des Beschuldigten missbraucht haben. Die Bluttat an einem 77-jährigen Mann aus Kufstein war vor einem Monat verübt worden. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck will sich derzeit zum Stand der Ermittlungen noch nicht im Detail äußern.

Vor etwa einem Monat wurde in einem Waldstück in Kufstein ein 77-jähriger Einheimischer in der Nähe seines Wohnhauses erstochen. Bei einem gerichtlichen Lokalaugenschein wurde die Tat am Donnerstag mit einer lebensgroßen Pupe nachgestellt. Danach sagte der Anwalt des beschuldigten 29-Jährigen, Alexander Swancar, in dem Fall gebe es inzwischen weitere Aussagen, die erhärteten, dass die Tat ein Racheakt für früheren sexuellen Missbrauch durch das spätere Opfer gewesen sei. Sein Mandant habe Reue gezeigt und er könne sich "bruchstückhaft" an den Missbrauch ...