Lokale und Hotels sperren auch in Wien wieder auf

Am heutigen Montag erfolgt der letzte Schritt bei der Öffnung der Wirtschaft für Geimpfte und Genesene nach dem vierten Corona-Lockdown: Auch in Wien dürfen die Lokale und Hotels wieder öffnen. Sie mussten aufgrund der strengeren Wiener Verordnung eine längere Pause einlegen. Der Handel durfte hingegen in der Bundeshauptstadt bereits vor einer Woche wieder aufsperren.

SN/APA/Nell & Marc Jones/Nell & Mar Am Montag öffnet auch in Wien die Gastronomie wieder (bis 23 Uhr)