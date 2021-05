Long Covid: Länder fordern Reha auf Kasse, Reimon betroffen

Die Bundesländer fordern die Einbeziehung der Reha-Kosten für "Long Covid"-Patienten in die Sozialversicherung. Der Wiener Gesundheitslandesrat Peter Hacker (SPÖ) wies am Sonntag im ORF-Radio auf fehlende Grundlagen für die Behandlung der Langzeitfolgen nach Corona-Erkrankungen in Kur- und Rehaeinrichtungen hin. Als ein Betroffener meldete sich der Grüne Michel Reimon. Er berichtete, seit Dezember unter den Folgen zu leiden, bis hin zu epileptischen Anfällen.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Michel Reimon leidet an den Folgen einer unbemerkten Corona-Erkrankung