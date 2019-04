Lopatka-Prozess in Graz fortgesetzt

Im Grazer Straflandesgericht ist am Dienstag der Prozess gegen Eduard Lopatka fortgesetzt worden. Dem Arzt wird vorgeworfen, jahrelang seine vier Kinder gequält zu haben. Am dritten Verhandlungstag wurden zwei der Töchter befragt. Die 24-Jährige erklärte in Bezug auf die Selbstmorddrohungen des Vaters: "Er hätte uns erlösen können und sich auch."

