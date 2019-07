Lotto-Doppeljackpot mit rund 2,4 Millionen Euro

Zum zehnten Mal in diesem Jahr geht es am Sonntag um einen Doppeljackpot bei "Lotto 6 aus 45". Ein Solo-Sechser würde rund 2,4 Millionen Euro bringen, berichteten die Lotterien am Donnerstag. Vier der bisherigen neun Doppeljackpots endeten mit einem Sologewinn, einer mit zwei Sechsern und vier gingen in die nächste Runde.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl waren drei Spielteilnehmer erfolgreich, jeder der drei erhält dafür mehr als 35.300 Euro. Beim Joker ging es am Mittwoch um einen Jackpot, den ein Spielteilnehmer aus Oberösterreich im Alleingang knacken konnte. Das machte ihn um 381.700 Euro reicher. Quelle: APA