Lotto Sechsfachjackpot - Bis zu 250 Tipps pro Sekunde

Die Österreicher sind im Lottofieber: Am Dienstagvormittag wurden für die Sechsfachjackpot-Ziehung am Mittwoch schon rund 120 Tipps pro Sekunde abgegeben, diese Zahl dürfte sogar noch 250 Tipps pro Sekunde steigen. Am Mittwoch geht es aber auch um eine Gewinnsumme von rund zehn Millionen Euro.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Einmal mehr winken viele Millionen