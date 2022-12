Lotto-Siebenfachjackpot: Es warten zehn Millionen Euro

Der zweite Sechsfachjackpot in diesem Jahr endete wie sein Vorgänger im April: Ohne Sechser. Am kommenden Sonntag geht es nun um den zweiten Siebenfachjackpot in diesem Jahr. Die Österreichischen Lotterien erwarten eine Sechser-Gewinnsumme im zweistelligen Millionenbereich. Es wird laut Aussendung vom Mittwochabend um rund zehn Millionen Euro gehen. Die "sechs Richtigen" wären 6, 19, 20, 22, 29 und 39 gewesen.

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Zweiter Siebenfachjackpot in diesem Jahr