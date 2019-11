Der Vorbesitzer wollte das Haus verkaufen und die langjährige Pächterin ging in Pension. Das Glück im Lotto machte es möglich, dass ein kleiner Ort im Mostviertel sein Dorfgasthaus behält.

Es sah nicht gut aus für die Jeßnitztaler Stub'n. Nach 22 Jahren als Pächterin ging die langjährige Wirtin Christine Langthaler (60) unlängst in den Ruhestand. Damit stand die Zukunft des Treffpunkts in der kleinen Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz ...