LRH empfiehlt OÖ mehr Kommunikation bei Corona-Impfung

Der oberösterreichische Landesrechnungshof (LRH) hat auf eigene Initiative die Corona-Impfstrategie des Landes geprüft und kam zu dem Schluss, dass die Impfkommunikation zu intensivieren sei. Ein einzelner Grund für die in Oberösterreich im Bundesvergleich niedrigste Impfquote bei generell hoher Impfskepsis in Österreich habe sich nicht ergeben, hieß es in der Presseaussendung des LRH am Montag. Eine messbare Zielgröße sei nicht definiert worden.

SN/APA/THEMENBILD/HERBERT NEUBAUER Oberösterreich ist Schlusslicht bei der Corona-Impfquote