Luchs-Nachwuchs am Wilden Berg im obersteirischen Mautern

Zwei kleine Luchse sind im Tierpark am Wilden Berg im obersteirischen Mautern zur Welt gekommen. Das Geschlecht der Zwillinge ist noch nicht bekannt, da man Mutter Nora nicht unnötig bei der Aufzucht stören will: "In den ersten Wochen hat Mutter Nora die Kleinen gut geschützt. Nun erkunden die beiden neugierig ihr Gehege", sagte Tierpflegerin Sonja Gollenz.

SN/APA/PLANAI-HOCHWURZEN-BAHNENGMBH Das Geschlecht der Zwillinge ist noch nicht bekannt.