Ludwig gibt City-Verkehrskonzept vorerst kein grünes Licht

Der Wiener Bürgermeister (SPÖ) gibt vorerst noch kein grünes Licht für die geplante Verkehrslösung in der City, die ein teilweises Fahrverbot für Nicht-Anrainer vorsieht. Er will das Konzept erst prüfen. Das sagte er am Montag nach einem Gespräch mit Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP) und Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne) im Rathaus. Für ihn habe es "viele offene Punkte" gegeben.

SN/APA (Archiv)/HERBERT NEUBAUER Für den Wiener Stadtchef sind noch einige Punkte ungeklärt