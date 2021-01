Lüften macht Heizen teurer

Mehr denn je sind die Menschen in der Pandemie aufgerufen, in Gebäuden regelmäßig zu lüften. Wie stark die Heizkosten dadurch steigen, ist allerdings gar nicht so einfach zu beurteilen.

SN/mreco - stock.adobe.com Regelmäßiges Lüften von Wohnräumen ist nicht nur in Coronazeiten wichtig.