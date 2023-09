Lufthunderter: Die EU will die Grenzwerte weiter senken

Während Österreich wegen verbesserter Luftwerte über die Aufhebung des flexiblen Limits von 100 km/h auf Autobahnen diskutiert, plant die EU künftig noch strengere Regeln. Hintergrund dafür ist laut Umweltbundesamt die Erkenntnis, dass Luftschadstoffe wie Stickoxide oder Feinstaub schon in geringeren Konzentrationen schaden als früher angenommen. Entscheidungen gibt es aber noch nicht.

Die angekündigte Aufhebung des sogenannten Lufthundertes auf der Tauernautobahn in Salzburg zwischen Wals und Golling durch LH-Stv. Marlene Svazek (FPÖ) führte am Wochenende zu einer Debatte in Tirol. Der Zillertaler Nationalratsabgeordnete und Branchensprecher der heimischen Seilbahner, Franz Hörl (ÖVP), fordert, ...