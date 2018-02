Luftkurorte werden zur Farce

Gesetzeschaos und mangelhafte Überprüfungen: Etliche Luftkurorte in Österreich dürften eigentlich gar keine mehr sein.

In Österreich gibt es 43 Kurorte, die ihr Prädikat aufgrund ihrer außergewöhnlichen Luftqualität erhielten. Elf von ihnen dürfen sich sogar "Heilklimatischer Luftkurort" nennen. Bei genauerem Hinsehen entpuppen sich jedoch einige als Mogelpackung. Die Liste an Versäumnissen erstreckt sich von mangelhaften Messungen der Luftgüte bis hin zu dem Umstand, dass es gar keine Kurhotels in der betreffenden Gemeinde gibt.