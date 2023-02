Lugner: "Fonda hat Bundespräsident fast abgebusselt"

Die Begegnung von Richard Lugners Stargast Jane Fonda mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Wiener Opernball ist laut Aussagen des Baumeisters besonders emotional gewesen. Fonda habe das Staatsoberhaupt in seiner Loge "nahezu abgebusselt", sagte Lugner am Freitag. Er komme als früherer Grünen-Chef "den Idealen" der Umwelt- und Klima-Aktivistin Fonda sehr nahe.

SN/APA/BUNDESHEER/PETER LECHNER Fonda begeistert vom Treffen mit dem Bundespräsidenten