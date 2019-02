Lugner nimmt Model Elle Macpherson mit auf den Wiener Opernball

Baumeister Richard Lugner verriet am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in der Lugner City, welcher Star ihn heuer zum Wiener Opernball am 28. Februar begleiten wird. Stichwort: "The Body".

Seit 1992 bringt Baumeister Richard Lugner alljährlich einen Stargast zum Wiener Opernball. Im Vorfeld ließ er heuer nur durchblicken, dass der Gast aus Amerika kommt, weiblich und "sehr schwierig" ist. Ursprünglich hatte der 86-Jährige geplant, zwei prominente Gäste mit zu dem Fest zu nehmen. Von diesem Plan ist er offenbar abgerückt. In Lugners Loge wird auch der Dresdener Opernball-Impresario Hans-Joachim Frey zu Gast sein. Anzeige Macpherson (54) soll am Sonntag aus Miami via London anreisen, wo sie zuerst noch ihren Freund besucht. Auch der - noch nicht bekannt gegebene - Designer ihres Kleides lebt dort - die Rechnung ihres Kleides "hat sie mir umgehängt", so Lugner in gewohnt launiger Weise. Stargast wird wohl etliche Wünsche anmelden Beim Empfang in Wien ist (wie immer) kaum Presse eingeladen. "Die Leut' wollen nicht so viel Presse, sie sind nicht ausgeschlafen und geschminkt, wenn sie ankommen." Der Wiener Baulöwe sei noch dabei, etliche Details mit Macphersons Management zu klären. Residieren wird der prominente Gast im Grand Hotel. Frisur und Make-up soll von Profis aus Köln kommen. "Von den Wiener Friseuren hat sie noch nichts gehört", erklärt Lugner. Ob das Model Wünsche geäußert habe? Die Medienagentur sei erst vor Kurzem eingeschaltet worden, demnach sei noch nichts Konkretes deponiert worden. Vergangenes Jahr wurde Richard Lugner von der US-Schauspielerin Melanie Griffith begleitet. Sie beschreibt er als nett, ebenso wie Sophia Loren oder Goldie Hawn - an Kim Kardashian habe er sich hingegen die Zähne ausgebissen.



Durchbruch mit Sportlichkeit Elle Macpherson ist gebürtige Australiern. Der Durchbruch als Model gelang ihr 1982 in der Frauenzeitschrift Elle. Dort war sie immer wieder auf dem Cover zu sehen. Anzeige Macpherson war eines der bekanntesten Models der 1980er-Jahre und hat im Laufe ihrer Karriere den Spitznamen "The Body" verliehen bekommen. Sie sammelte auch Erfahrungen im Schauspiel-Bereich und im TV, im letztgenannten Metier war sie unter anderem als Gastgeberin der Show "Britain's Next Top Model" tätig. Laut Lugner residiert das im Jahr 1964 geborene Fotomodell inzwischen in einer 8,1 Millionen US-Dollar teuren Villa in Miami. SN/APA/HERBERT P. OCZERET Promigast am Opernball: 8. Februar 2018 – Melanie Griffith mit Richard Lugner. SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Promigast am Opernball: 23. Februar 2017 – Goldie Hawn mit Richard Lugner. SN/APA/HERBERT P. OCZERET Promigast am Opernball: 4. Februar 2016 – Brooke Shields mit Richard Lugner. SN/APA/HERBERT P. OCZERET Promigast am Opernball: 12. Februar 2015 – Elisabetta Canalis mit Richard Lugner. SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Promigast am Opernball: 27. Februar 2014 – Kim Kardashian mit Richard Lugner. SN/APA/ROLAND SCHLAGER Promigäste am Opernball: 7. Februar 2013 – Mira Sorvino und Gina Lollobrigida mit Richard Lugner. SN/APA/GEORG HOCHMUTH Promigast am Opernball: 16. Februar 2014 – Brigitte Nielsen mit Richard Lugner. SN/APA/ROLAND SCHLAGER Promigäste am Opernball: 3. März 2011 – Larry Hagman und Karima El Marough alias "Ruby" (Bunga bunga) mit Richard Lugner. SN/APA/GEORG HOCHMUTH Promigast am Opernball: 12. Februar 2010 – Dieter Bohlen mit Richard Lugner. SN/APA Promigast am Opernball: 19. Februar 2009 – Nicolette Sheridan („Desparate Housewives“) mit Richard Lugner. Quelle: SN