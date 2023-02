Lugners Opernball-Loge platzt wieder aus allen Nähten

Die Loge von Richard Lugner (90) am Wiener Opernball am 16. Februar platzt wieder einmal aus allen Nähten: Bei der Eröffnung des Festes in der Staatsoper werden - inklusive dem Baumeister - sieben Frauen und fünf Männer dicht gereiht beieinander sitzen. Aufgrund der Platzprobleme müssen die Make-up-Stylistin von Stargast Jane Fonda sowie die Lugner-"Opernballprinzessin" nach der Eröffnung die Loge gleich wieder verlassen.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT In der Lugner-Loge ist es meistens eng