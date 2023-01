Lungendurchschuss als Todesursache von Wachsoldat in NÖ

Nach der Tötung eines Wachsoldaten in der Flugfeldkaserne in Wiener Neustadt ist am Montag das vorläufige Obduktionsergebnis bekannt gegeben worden. Laut Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, gilt ein Lungendurchschuss als Ursache für den Tod des 20-Jährigen. Resultate einer toxikologischen Expertise und eines Schussgutachtens werden erst in mehreren Wochen vorliegen.

Staatsanwaltschaft geht weiter von Notwehr aus